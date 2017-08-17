Каррера опроверг информацию о своем конфликте с руководством "Спартака"

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Каррера опроверг информацию о своем конфликте с руководством "Спартака"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера опроверг информацию о своем конфликте с руководством "красно-белых".

"Отвечаю раз и навсегда. Проблем с руководством у меня нет! Я не менял штаб, я просто позвал людей, чтобы работать лучше. Я никого не увольнял! В том числе и водителя автобуса. Я не знаю, кто это сделал. Я привел двух новых людей в штаб, потому что в прошлом году нас было трое - и это мало. Я всегда стараюсь все делать как можно лучше для команды и руководства. Это не потому что я капризный. Я хочу, чтобы у игроков было что-то большее, чтобы они могли выступать лучше. Ну а поддержка болельщиков мне очень приятна в любом случае.", - цитирует итальянского специалиста Советский спорт.

Напомним, Каррера высказался о возможных изменениях в составе своей команды на матч против "Локомотива". | soccernews.ru

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