Каррера опроверг интерес "Спартака" к Толою

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера отрицает интерес "красно-белых" к защитнику "Аталанты" Рафаэлу Толою.

"Не думаю, что эта информация соответствует действительности. Никто со мной не согласовывал этот трансфер. Не знаю даже, что можно в такой ситуации комментировать" - сказал Каррера.

Ранее порталы Transfermarkt и Squawka News сообщили, что Толой перешёл в "Спартак", отметив, что официально о сделке объявят в ближайшее время.

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