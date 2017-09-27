Каррера опроверг травмы Попова и Самедова

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал о травмах, которые получили игроки "красно-белых" в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

"У Реброва разрыв крестов? Я не в курсе. У него сильный ушиб колена, но конкретно сейчас мы ничего не знаем. Попов и Самедов? У них нет никаких мышечных травм. Это усталость, игра на таких скоростях приводит к этому" - сказал Каррера.

Стоит отметить, что сейчас в лазарете "Спартака" находится и главная звезда столичной команды Квинси Промес. | http://soccernews.ru