Каррера остался недоволен игрой защиты в матче с "Анжи"

Наставник "Спартака" Массимо Каррера высказался о игре защиты в матче с "Анжи" (2:2).

"Да, конечно, это неприемлемо для команды, которая выиграла чемпионат. Мы в сложной ситуации, но наша задача в том, чтобы решать подобные ситуации и справляться с тем, что происходит. Я сказал в раздевалке ребятам, что мы позволили забить нам как детям. Со "стандарта" из середины поля, один гол в контратаке. Такие голы недопустимо пропускать, такие вещи не допускают даже дети.

Второй гол "Анжи"? Эта полная недооценка ситуации со стороны команды. Есть позиции, которые нужно держать на поле. Я бы еще понял, если бы такая ситуация произошла на последней минуте добавленного времени. Но в этой ситуации такого не должно происходить" - приводят слова Карреры российские СМИ.

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