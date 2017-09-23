Каррера остался недоволен игрой защиты в матче с "Анжи"

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Каррера остался недоволен игрой защиты в матче с "Анжи"

Наставник "Спартака" Массимо Каррера высказался о игре защиты в матче с "Анжи" (2:2).

"Да, конечно, это неприемлемо для команды, которая выиграла чемпионат. Мы в сложной ситуации, но наша задача в том, чтобы решать подобные ситуации и справляться с тем, что происходит. Я сказал в раздевалке ребятам, что мы позволили забить нам как детям. Со "стандарта" из середины поля, один гол в контратаке. Такие голы недопустимо пропускать, такие вещи не допускают даже дети.

Второй гол "Анжи"? Эта полная недооценка ситуации со стороны команды. Есть позиции, которые нужно держать на поле. Я бы еще понял, если бы такая ситуация произошла на последней минуте добавленного времени. Но в этой ситуации такого не должно происходить" - приводят слова Карреры российские СМИ.

Смотрите также обзор матча "Спартак" - "Анжи". | http://soccernews.ru

комментарии
Виктор

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями после матча с «Анжи». «Шестой раз ведя в счёте не смогли выиграть. В этом году на команде какое-то проклятье.» С таким скандальным судейством, в пользу Спартака, Спартак стал ПРОКЛЯТЫМ вся и всеми!!! А что Каррера хотел??? Это расплата Спартака за скандальное судейство в пользу Спартака, согласно цены вопроса!!! Мешков судить умеет, можете не волноваться! Другое дело, что ЦЕНА вопроса делает его НЕВМЕНЯЕМЫМ и он начинает ЧУДИТЬ! Перед этим матчем я писал, если арбитры не закосячат, в очередной раз, в пользу Спартака, то будет НИЧЬЯ или Спартак ПРОИГРАЕТ! Спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ честно побеждать, только и надеются на СКАНДАЛЬНУЮ помощь арбитров! - "Спартак" в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17, делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на скандальное судейство в свою пользу. И вот вам очередной судейский скандал с участием Спартака! Что вытворяет арбитр Мешков! А ведь его недавно ОТСТРАНИЛИ от судейства за двойки и вот теперь он снова СКАНДАЛИТ и безобразно судит! А как телевизионщики СТЫДЛИВО не показывают повтор нарушения, хотя и без повтора видно, что нарушения на Жано НЕ БЫЛО! Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака, в матчах в которых они играют, что в Кубке, что в чемпионате! Пенальти НЕ БЫЛО! На 13-ой минуте матча его придумал Мешков, согласно цены вопроса! Федун укрепил судейскую позицию и вот вам результат скандальное судейство Мешкова в пользу Спартака! Была верховая борьба за мяч в штрафной Анжи! Яковлев был первым на мяче и выбил его по всем правилам за пределы поля, а Жано опоздал с прыжком и врезается в Яковлева и самостоятельно падает. Жано никто не толкал! Это очередное скандальное судейство Мешкова в пользу Спартака!

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