Каррера отказался посетить ближайший домашний матч "Спартака"



Бывший наставник "Спартака" Массимо Каррера отказался посетить ближайший домашний матч "красно-белых" с "Уралом", который состоится 4 ноября.

Итальянский специалист посчитал, что его присутствие на стадионе подвергнет дополнительному давлению нового главного тренера команды со стороны болельщиков.

Напомним, что Каррера был уволен из "Спартака" 22 октября. В 2017 году он провел клуб к чемпионскому титулу, а также победе в Суперкубке России.

Не пропустите: "Спартак" договорился с новым тренером. | http://soccernews.ru