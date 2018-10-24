Каррера отказался посетить ближайший домашний матч "Спартака"

Теги спартак москвамассимо каррера

Каррера отказался посетить ближайший домашний матч "Спартака"
Бывший наставник "Спартака" Массимо Каррера отказался посетить ближайший домашний матч "красно-белых" с "Уралом", который состоится 4 ноября.

Итальянский специалист посчитал, что его присутствие на стадионе подвергнет дополнительному давлению нового главного тренера команды со стороны болельщиков.

Напомним, что Каррера был уволен из "Спартака" 22 октября. В 2017 году он провел клуб к чемпионскому титулу, а также победе в Суперкубке России.

Не пропустите: "Спартак" договорился с новым тренером. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, какая зарплата будет у Паредеса в ПСЖ

Стало известно, какая зарплата будет у Паредеса в ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов