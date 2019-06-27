Каррера отказался возглавить иранский клуб



Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что он принял решение отказался от работы с иранским клубом "Персеполис".

"У меня не было предложение от итальянских клубов. Я вел переговоры с двумя клубами из Ирана, но отказался. Я ищу серьезный проект. Я намерен просто делать свою работы. Я выигрывал в России, поэтому жду, когда у меня появится возможность проявить себя в Италии", - приводит слова Карреры ITASportPress.

Напомним, что "Спартак" под руководством Карреры становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Наставник был отправлен в отставку 22 октября 2018 года после домашнего поражения от тульского "Арсенала" (2:3).

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