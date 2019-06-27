Каррера отказался возглавить иранский клуб

1 Теги спартак москвамассимо каррера

Каррера отказался возглавить иранский клуб
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что он принял решение отказался от работы с иранским клубом "Персеполис".

"У меня не было предложение от итальянских клубов. Я вел переговоры с двумя клубами из Ирана, но отказался. Я ищу серьезный проект. Я намерен просто делать свою работы. Я выигрывал в России, поэтому жду, когда у меня появится возможность проявить себя в Италии", - приводит слова Карреры ITASportPress.

Напомним, что "Спартак" под руководством Карреры становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Наставник был отправлен в отставку 22 октября 2018 года после домашнего поражения от тульского "Арсенала" (2:3).

Не пропустите: Глушаков назвал причину своего конфликта с Каррерой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Ассистентом Конте в Интер летс гоу

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Каррера: "Спартак" ошибся, когда уволил меня"

Каррера: "Спартак" ошибся, когда уволил меня"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов