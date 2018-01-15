Каррера отклонил предложение из ОАЭ

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Каррера отклонил предложение из ОАЭ

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прошлым летом мог покинуть московский клуб. 

Как сообщают российские СМИ, итальянского специалиста пытались переманить в ОАЭ, однако он ответил отказом, заявив, что пока не заинтересован в уходе с поста наставника "красно-белых".

Напомним, что Каррера возглавил "Спартак" летом 2016 года и в первом же сезоне привёл команду к победе в чемпионате России.

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