Каррера отклонил предложение из ОАЭ

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прошлым летом мог покинуть московский клуб.

Как сообщают российские СМИ, итальянского специалиста пытались переманить в ОАЭ, однако он ответил отказом, заявив, что пока не заинтересован в уходе с поста наставника "красно-белых".

Напомним, что Каррера возглавил "Спартак" летом 2016 года и в первом же сезоне привёл команду к победе в чемпионате России.

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