Каррера отписался от страницы Глушакова в Инстаграм

Теги массимо каррераденис глушаковспартак москва

Каррера отписался от страницы Глушакова в ИнстаграмБывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отписался от страницы полузащитника московского клуба Дениса Глушакова в Инстаграм.

Отметим, что в то же время Каррера остается подписанным на своих бывших подопечных.

Каррера возглавил "Спартак" летом 2016 года. 

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