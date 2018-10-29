Каррера отписался от страницы Глушакова в Инстаграм

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отписался от страницы полузащитника московского клуба Дениса Глушакова в Инстаграм.

Отметим, что в то же время Каррера остается подписанным на своих бывших подопечных.

Каррера возглавил "Спартак" летом 2016 года.

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