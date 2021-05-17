Каррера отреагировал на попадание "Спартака" в квалификацию Лиги Чемпионов
Фото: инстаграм Массимо Карреры/Автор неизвестен
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал завоевание клубом серебряных медалей чемпионата России и попадание квалификационный турнир Лиги Чемпионов.
"Поздравляю "Спартак", да и всех болельщиков команды с выходом в Лигу чемпионов! Это отличный результат! Лига чемпионов важна для команды по многим причинам. Очень рад за команду", – приводит слова Карреры "Чемпионат".
Стоит отметить, что второе место "Спартака" является лучшим достижением клуба со времен чемпионского титула под руководством Карреры в 2017 году.
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