Каррера отреагировал на попадание "Спартака" в квалификацию Лиги Чемпионов

Фото: инстаграм Массимо Карреры/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал завоевание клубом серебряных медалей чемпионата России и попадание квалификационный турнир Лиги Чемпионов.

"Поздравляю "Спартак", да и всех болельщиков команды с выходом в Лигу чемпионов! Это отличный результат! Лига чемпионов важна для команды по многим причинам. Очень рад за команду", – приводит слова Карреры "Чемпионат".

Стоит отметить, что второе место "Спартака" является лучшим достижением клуба со времен чемпионского титула под руководством Карреры в 2017 году.

Не пропустите: Каррера ярко высказался о дерби "Спартак" - ЦСКА. | http://soccernews.ru