Каррера отреагировал на разгромное поражение АЕКа в Лиге Европы

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера прокомментировал поражение своей команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы от луганской "Зари" со счетом 0:3.

"Это был тяжелый матч. Мы пропустили глупый гол после удаления Шахова, после чего побежали отыгрываться и соперник использовал это. Мне в чем упрекнуть игроков, они отдали все силы. В футболе порой случаются поражения. Мы ошибались в обороне, но играли с командой, которая умеет этим пользоваться", - сказал Каррера в эфире COSMOTE TV.

После четырех туров АЕК с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы G. Следующий матч греческий клуб проведет 3 декабря на своем поле с португальской "Брагой".

Не пропустите: Ананидзе: "Спартак" стал бы чемпионом еще 5 раз подряд, сохрани чемпионский состав Карреры". | http://soccernews.ru