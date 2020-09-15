Каррера отреагировал на слухи об интересе АЕКа к Бакаеву
Главный тренер АЕКа Массимо Каррера прокомментировал информацию о возможном переходе в греческий клуб полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева.
"Нет, это неправда. Не знаю, кто распространяет такие новости", - сказал Каррера.
Напомним, что итальянец возглавлял "красно-белых" с августа 2016 по октябрь 2018 года, поэтому хорошо знаком с 24-летним футболистом.
Рыночная стоимость Бакаева - 9 миллионов евро. В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 7 матчах.
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