Каррера отреагировал на возобновление тренировок в АЕКе

Теги аекмассимо каррера

Каррера отреагировал на возобновление тренировок в АЕКе

Наставник АЕКа Массимо Каррера дал понять, что очень соскучился по тренировочному процессу, который после вынужденной паузы возобновился.

"Наконец-то возвращаемся к работе!" - написал итальянский специалист в инстаграме, прикрепив фото с занятия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finally back to work! @aekfc_official @giorgiodurbano

Публикация от Massimo Carrera Official (@massimocarrera_official)

Напомним, что Каррера возглавил АЕК 8 декабря. Команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Греции.

Ранее тренер более двух лет работал в московском "Спартаке".

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