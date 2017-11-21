Каррера: "Отсутствие Джикии, Ещенко и Глушакова для "Спартака" - не проблема"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера объяснил выбор стартового состава своей команды на сегодняшний матч группового этапа Лиги Чемпионов против словенского "Марибора".

"У нас было мало времени, чтобы подготовиться к этому матчу, мы произвели некие изменения в составе, но готовы сегодня встретить "Марибор". Проблема ли, что в основе нет Джикии, Ещенко и Глушакова? Для "Спартака" это не проблема: есть другие игроки, которые их заменят. На поле - всегда 11 футболистов", - цитирует наставника "красно-белых" чемпионат.com.

Напомним, "Спартак" и "Марибор" назвали составы на сегодняшний матч. | soccernews.ru