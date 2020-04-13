Каррера ответил Глушакову, который обвинил тренера в попытках сменить капитана "Спартака"

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера ответил экс-полузащитнику "красно-белых" Денису Глушакову. Ранее футболист заявил, что тренер пытался сместить его с должности капитана "Спартака".

"Что только не сделаешь, чтобы получить внимание. Спустя два года он говорит об этом, стремясь получить немного внимания. Если бы он говорил о себе, то никто бы это не обслуждал", - написал Каррера в своем Instagram.

Напомним, что в 2017 году Глушаков и защитник "Спартака" Андрей Ещенко лайкнули в Instagram стихотворение, в котором содержалась критика в адрес Карреры. За это тренер перевел обоих игроков в дублирующий состав. После отставки итальянца они вернулись в первую команду.

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