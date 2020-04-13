Каррера ответил Глушакову, который обвинил тренера в попытках сменить капитана "Спартака"

1 Теги спартак москвамассимо каррераденис глушаков

Каррера ответил Глушакову, который обвинил тренера в попытках сменить капитана "Спартака"

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера ответил экс-полузащитнику "красно-белых" Денису Глушакову. Ранее футболист заявил, что тренер пытался сместить его с должности капитана "Спартака".

"Что только не сделаешь, чтобы получить внимание. Спустя два года он говорит об этом, стремясь получить немного внимания. Если бы он говорил о себе, то никто бы это не обслуждал", - написал Каррера в своем Instagram.

Напомним, что в 2017 году Глушаков и защитник "Спартака" Андрей Ещенко лайкнули в Instagram стихотворение, в котором содержалась критика в адрес Карреры. За это тренер перевел обоих игроков в дублирующий состав. После отставки итальянца они вернулись в первую команду.

Не пропустите: "Каррера, скорее всего, подумал: "Что ж за мудака я выпускаю?": Макеев рассказал о своём предпоследнем матче за "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

В точку!

Ответить

главное

"Барселона" готова продать Дембеле по сниженной цене

"Барселона" готова продать Дембеле по сниженной цене

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов