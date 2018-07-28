Каррера ответил на вопрос о предпочтениях по сопернику в третьем квалификационном раунде ЛЧ

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Каррера ответил на вопрос о предпочтениях по сопернику в третьем квалификационном раунде ЛЧ

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопрос о предпочтениях по сопернику в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов.

Напомним, что "красно-белым" предстоит сыграть с победителем пары "Базель" - ПАОК.

"Базель" только что сменил тренера. Посмотрим, что он покажет. Это разные команды. Одна играет по схеме 4–4–2, другая - 4–3–3. Никого из них не предпочитаю" - сказал итальянский наставник.

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