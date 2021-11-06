Каррера ответил на вопрос о возвращении в "Спартак"

Фото твиттер "Спартака"

Бывший наставник "Спартака" Массимо Каррера допустил, что вернётся в московский клуб, но не сейчас.

"Готов ли я обсудить возвращение с клубом? Я всегда готов вернуться в "Спартак"! Но, к сожалению, пока я не могу покинуть Италию", - сказал 57-летний итальянец.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года и взял с командой два трофея.

Впоследствии тренер работал в АЕКе и "Бари". С апреля он остаётся без клуба.

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