Каррера ответил Паршивлюку, обвинив футболиста во лжи

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал слова экс-защитника "красно-белых" Сергея Паршивлюка о его уходе из клуба. Ранее Паршивлюк заявил, что на Карреру повлияло мнение о нем спартаковских ветеранов.

"Когда я начал работу в "Спартаке", Паршивлюк уже был вне состава! А сейчас, спустя четыре года, он решил сказать эту чушь собачью!

Если это правда, и я действительно вывел его из состава, якобы прислушавшись к ветеранам клуба, почему Паршивлюк молчал до этого? Спросите себя и сами ответьте на этот вопрос. Это абсолютная ложь", – приводит слова Карреры Metaratings.

31-летний Паршивлюк является воспитанником "Спартака". Всего он провел за "красно-белых" 173 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал 16 результативных передач. В нынешнем сезоне защитник сыграл за "Динамо" 16 матчей и сделал 1 голевую передачу.

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