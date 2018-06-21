Каррера озвучил цели "Спартака" на следующий сезон

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера озвучил цели своей команды на следующий сезон.

"Какая цель на сезон со "Спартаком"? Цель - добиваться максимальных результатов без оглядки на что бы то ни было", - приводит слова наставника "красно-белых" Чемпионат.

Каррера возглавил "Спартак" летом 2016-го года. За два года работы с командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Напомним, Каррера не удивлен выступлению сборной России на ЧМ. | soccernews.ru