Каррера: "Пауза в чемпионате пойдёт "Спартаку" на пользу"

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Каррера: "Пауза в чемпионате пойдёт "Спартаку" на пользу"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера дал комментарии после матча седьмого тура чемпионата России против "Локомотива".

"Удаление упростило "Локомотиву" игру. Мог быть абсолютно другой матч, если бы не удаление. Но, увы, это произошло и мы проиграли. Увы, нам смогли сразу забить во втором тайме. Когда играли вдевятером, у нас были недочёты, мы не смогли контролировать игру. Когда команда в меньшинстве, очень сложно контролировать всех соперников. Пауза в чемпионате пойдёт нам на пользу, будем работать над недочётами" - сказал Каррера.

Не пропустите видеообзор матча "Спартак" – "Локомотив". | http://soccernews.ru

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