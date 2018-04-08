Каррера: "Победа над "Анжи" - это сигнал конкурентам, что "Спартак" все еще борется за чемпионство"

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Каррера: "Победа над "Анжи" - это сигнал конкурентам, что "Спартак" все еще борется за чемпионство"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера дал комментарий по сегодняшней игре своей команды против махачкалинского "Анжи".

"Они сыграли свой матч, мы мало что им позволили. Но все равно мне не понравилось, что мы пропустили гол. Это признак расслабления... Мы играли в футбол и выиграли важный матч. Это сигнал для всех остальных команд, что "Спартак" - все еще в чемпионской гонке и будет бороться до конца", - цитирует наставника "красно-белых" Чемпионат.

Напомним, матч между "Анжи" и "Спартаком" завершился со счетом 1:4. | soccernews.ru

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