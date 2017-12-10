Каррера: "Победа над ЦСКА - это лучший ответ после того, что случилось в Ливерпуле"

Теги спартак москвацска москвамассимо каррера

Каррера: "Победа над ЦСКА - это лучший ответ после того, что случилось в Ливерпуле"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (3:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

"Думаю, что это был лучший ответ после того, что случилось в Ливерпуле. Хочу поблагодарить игроков и всех болельщиков за то, что они вложили всю душу, чтобы одержать эту победу. С чем связаны смены позиции футболистов во время игры? Мы думали об этом и до игры. Но потом мы реализовали эти идеи по ходу матча", – сказал Каррера в эфире телеканала "Наш футбол".

Благодаря этой победе "Спартак" вышел на второе место в Премьер-лиге.

Не пропустите: Реабилитация удалась: "Спартак" разгромил ЦСКА. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 19 42
2 Спартак Москва 20 37
3 Краснодар 20 36
4 Зенит Санкт-Петербург 19 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Урал 20 25
8 Арсенал Тула 20 25
9 Ахмат 19 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 19 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов