Каррера: "Победа над ЦСКА - это лучший ответ после того, что случилось в Ливерпуле"



Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (3:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

"Думаю, что это был лучший ответ после того, что случилось в Ливерпуле. Хочу поблагодарить игроков и всех болельщиков за то, что они вложили всю душу, чтобы одержать эту победу. С чем связаны смены позиции футболистов во время игры? Мы думали об этом и до игры. Но потом мы реализовали эти идеи по ходу матча", – сказал Каррера в эфире телеканала "Наш футбол".

Благодаря этой победе "Спартак" вышел на второе место в Премьер-лиге.

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