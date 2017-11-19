Каррера: "Победа над "Краснодаром" не была такой лёгкой, как вам показалось"

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Каррера: "Победа над "Краснодаром" не была такой лёгкой, как вам показалось"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался после матча 17-го тура чемпионата России против "Краснодара".

"Победа не была такой лёгкой, как вам показалось. В первом тайме мы лучше сыграли, у них было мало возможностей. Во втором тайме они начали давить, но мы не опустили руки и забили ещё. Мы встречались с командой, которая хорошо играет в футбол, поэтому эта победа очень важна. Будем бороться до конца. Посмотрим, что произойдёт в мае" - сказал Каррера.

Не пропустите видеообзор матча "Краснодар" - "Спартак". | http://soccernews.ru

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