Каррера: "Победа в Кубке России является конкретной целью для "Спартака"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал о задачах своей команды на сезон 2017/18.

"Мы будем стараться подняться как можно выше в чемпионате, постараемся показать хороший уровень в Лиге Чемпионов и, конечно же, постараемся победить в Кубке России, что является для нас конкретной целью" - сказал Каррера.

Напомним, что в 1/8 финала Кубка России "красно-белые" сыграют с нальчикским "Спартаком".

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