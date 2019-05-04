Каррера поблагодарил фанатов "Спартака" за любовь
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал видео, на котором фанаты "красно-белых" выкрикивают его имя в ночном клубе Екатеринбурга накануне матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом".
"Спасибо за вашу любовь", - написал Каррера.
Матч "Урал" - "Спартак" состоится сегодня, 4 мая, и начнется в 14:00 мск.
После 27 туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Напомним, что 55-летний Каррера тренировал московский клуб с 2016 по 2018 годы. Под его руководством спартаковцы становились чемпионами России и обладателями Суперкубка страны.
Не пропустите: "Спартак" прибыл в Екатеринбург на матч РПЛ с "Уралом". | http://soccernews.ru
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|Краснодар
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|ЦСКА Москва
|26
|44
|5
|Спартак Москва
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|6
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|Оренбург
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|9
|Ахмат
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|26
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|11
|Рубин
|26
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|26
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|27
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|19