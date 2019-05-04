Каррера поблагодарил фанатов "Спартака" за любовь



Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал видео, на котором фанаты "красно-белых" выкрикивают его имя в ночном клубе Екатеринбурга накануне матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом".

"Спасибо за вашу любовь", - написал Каррера.

Матч "Урал" - "Спартак" состоится сегодня, 4 мая, и начнется в 14:00 мск.

После 27 туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, что 55-летний Каррера тренировал московский клуб с 2016 по 2018 годы. Под его руководством спартаковцы становились чемпионами России и обладателями Суперкубка страны.

Не пропустите: "Спартак" прибыл в Екатеринбург на матч РПЛ с "Уралом". | http://soccernews.ru