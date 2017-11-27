Каррера поделился эмоциями после победы над "Зенитом"

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Каррера поделился эмоциями после победы над "Зенитом"

Наставник "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал победу над "Зенитом" (3:1).

"Когда играют две команды и борются за три очка, эмоции превосходят всё остальное. Играли две команды, но мы смогли воспользоваться своими моментами и забили больше голов. Боролись даже в меньшинстве, и я рад самоотдаче" - приводят слова Карреры российские СМИ.

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