Каррера поделился мнением о лидерстве "Спартака" в РПЛ

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал факт лидерства "красно-белых" в чемпионате России по итогам стартовых шести туров.

"Я рад за "Спартак", что они сейчас при моем соотечественнике Тедеско на первом месте в чемпионате России", - сказал итальянский наставник.

Напомним, что "Спартак" набрал 14 очков и опережает идущий вторым "Зенит" на 1 балл.

56-летний Каррера возглавлял "народную команду" с августа 2016 по октябрь 2018 года и выигрывал чемпионство.

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