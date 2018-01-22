Каррера поделился мнением о травме Джикии

Теги георгий джикияспартак москвамассимо каррера

Каррера поделился мнением о травме ДжикииГлавный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал травму защитника команды Георгия Джикии.

Напомним, что из-за разрыва передней крестообразной связки колена футболист выбыл на полгода.

"Это крайне важный игрок для "Спартака". Желаю ему скорейшего выздоровления, надеюсь, он станет еще сильнее. Думаю, с его характером Джикии потребуется меньше времени, чем говорят.

Я пожелал Джикии быть сильным. Увы, такие вещи в футболе происходят. Посоветовал Георгию отнестись к ситуации оптимистично и постараться вернуться как можно скорее", - сказал он.

Читайте: Каррера провел переговоры с Максимовичем | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 30 тура

Турнир прогнозов: итоги 30 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов