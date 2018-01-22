Каррера поделился мнением о травме Джикии

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал травму защитника команды Георгия Джикии.

Напомним, что из-за разрыва передней крестообразной связки колена футболист выбыл на полгода.

"Это крайне важный игрок для "Спартака". Желаю ему скорейшего выздоровления, надеюсь, он станет еще сильнее. Думаю, с его характером Джикии потребуется меньше времени, чем говорят.

Я пожелал Джикии быть сильным. Увы, такие вещи в футболе происходят. Посоветовал Георгию отнестись к ситуации оптимистично и постараться вернуться как можно скорее", - сказал он.

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