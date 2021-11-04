Каррера поделился ожиданиями от матча "Лестер" - "Спартак"

Фото твиттер "Спартака"

Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера высказался в преддверии игры 4-го тура группового этапа Лиги Европы между "красно-белыми" и "Лестером".

"У "Спартака" есть шансы на очки. В Неаполе уже получилось их забрать. Спартаковцам нужно сохранять уверенность в себе и не поддаваться негативному давлению перед игрой в Лестере. В футболе достаточно одного эпизода, чтобы ситуация полностью перевернулась", - сказал Каррера.

"Лестер" примет "Спартак" сегодня в 23:00 по московскому времени.

Две недели назад "лисы" выиграли в Москве со счётом 4:3, благодаря чему поднялись на 3-е место в группе ЛЕ, а россияне опустились на 4-ю строчку.

Не пропустите: Рассказов рискует пропустить матч с "Лестером". | http://soccernews.ru