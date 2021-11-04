Каррера поделился ожиданиями от матча "Лестер" - "Спартак"
Фото твиттер "Спартака"
Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера высказался в преддверии игры 4-го тура группового этапа Лиги Европы между "красно-белыми" и "Лестером".
"У "Спартака" есть шансы на очки. В Неаполе уже получилось их забрать. Спартаковцам нужно сохранять уверенность в себе и не поддаваться негативному давлению перед игрой в Лестере. В футболе достаточно одного эпизода, чтобы ситуация полностью перевернулась", - сказал Каррера.
"Лестер" примет "Спартак" сегодня в 23:00 по московскому времени.
Две недели назад "лисы" выиграли в Москве со счётом 4:3, благодаря чему поднялись на 3-е место в группе ЛЕ, а россияне опустились на 4-ю строчку.
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