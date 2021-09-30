Каррера поделился ожиданиями от матча "Наполи" - "Спартак"
Фото инстаграм Массимо Карреры
Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера высказался в преддверии игры между "красно-белыми" и "Наполи" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
"Команда в Неаполе возрождается. "Наполи" лучше подготовлен технически, чем физически. На бумаге они намного сильнее "Спартака", но Руй Витория пытается придать своей команде поставленную картину игры. Они создают много голевых моментов, но не реализуют их. "Наполи" должен обратить внимание на индивидуальности в составе "Спартака". Есть два или три важных игрока, таких как Мозес, который является техническим лицом команды", - считает Каррера.
"Наполи" примет "Спартак" сегодня, 30 сентября, на стадионе "Диего Марадона". Матч начнётся в 19:45 по московскому времени.
Напомним, что российская команда стартовала в ЛЕ с домашнего поражения от "Легии" и сейчас занимает последнее место в группе.
Не пропустите: Червиченко оценил шансы "Спартака" в предстоящем матче с "Наполи". | http://soccernews.ru
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