Каррера поделился ожиданиями от матча с "Атлетиком"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика".

"Безусловно, "Атлетик" будет фаворитом. Но и мы приехали сюда не ради прогулки. Постараемся исправить ситуацию, повернуть её в нашу сторону. Конечно же, нам предстоит сложный матч. Нужно забить три мяча. Это нелегко. Будем чем-то рисковать. Мы здесь для того, чтобы выходить на поле и бороться. Игроки отдадут 130 процентов своих сил. Да, будет непросто. Но, как говорится, мяч круглый" - цитирует Карреру официальный сайт "красно-белых".

Напомним, что матч "Атлетик" - "Спартак" состоится сегодня в 23:05 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой басков со счётом 3:1.

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