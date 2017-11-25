Каррера поделился ожиданиями от матча с "Зенитом"

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Каррера поделился ожиданиями от матча с "Зенитом"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита".

"Мы готовы к "Зениту". Соперник силён, но мы сделаем всё, чтобы перезагрузить этот чемпионат. Нет никакого реванша. "Зенит" забил нам тогда много, но меня устроит победа 1:0 с голом на 93-й минуте" - сказал Каррера.

Напомним, что матч "Спартак" - "Зенит" состоится в понедельник в 19:30 по московскому времени. Игра между этими командами в первом круге чемпионата завершилась разгромной победой "сине-бело-голубых" со счётом 5:1.

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