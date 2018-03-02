Каррера подтвердил информацию о своем конфликте с Глушаковым и Фернандо

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Каррера подтвердил информацию о своем конфликте с Глушаковым и ФернандоГлавный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера подтвердил информацию о своем конфликте с полузащитниками команды Денисом Глушаковым и Фернандо.

"Конечно, в "Спартаке" - конфликт! Глушаков и Фернандо проспорили мне обед, и теперь возник спор из-за того, кто будет платить. Почему эти слухи появились именно сейчас? Все соскучились по чемпионату России. Когда появляются такие вещи, это добавляет перца нашему чемпионату. Надо понимать, что слух распространила питерская газета, и относиться к нему нужно с иронией. Мои игроки работают только на благо "Спартака" и доказывают это уже давно", - цитирует наставника "красно-белых" Чемпионат.

Напомним, Каррера высказался о своих планах на будущее. | soccernews.ru

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