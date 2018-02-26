Каррера подвел итог выступлениям "Спартака" в еврокубках

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера подвел итог выступлениям своей команды в еврокубках в текущем сезоне.

"В Лиге Чемпионов и Лиге Европы нам попались клубы из двух ведущих на сегодня национальных первенств континента. С учетом того, что у "Спартака" именно в таком составе не было прежде никакого опыта выступлений в Европе, я бы не стал говорить об отрицательном итоге. Разумеется, сильным ударом для всех нас стало крупное и недопустимое поражение от "Ливерпуля", но в целом команда сделала то, что могла. На что наиграли, то в итоге и заслужили.

Где-то сказалась нехватка международного опыта, где-то мы совершили ошибки. Но самое главное, что я не могу упрекнуть ребят в недостатке самоотдачи и желании биться за свой клуб и за своих болельщиков. Думаю, и сами болельщики это поняли", - цитирует наставника "красно-белых" bobsoccer.ru.

Напомним, Каррера рассказал о ситуации с травмированными и новичками "Спартака". | soccernews.ru