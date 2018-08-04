Каррера подвёл итоги матча с "Локомотивом"

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Каррера подвёл итоги матча с "Локомотивом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мыслями после матча второго тура чемпионата России против "Локомотива".

"Безусловно, в первом тайме мы лучше противостояли "Локомотиву". В принципе во втором тоже неплохо, но в первом лучше. Во втором тайме мы ошиблись в нескольких передачах, которые стоили нам контратак. Конечно же у нас были голевые моменты, как и у "Локомотива". Мы старались показывать нашу игру. Думаю, публика сегодня повеселилась" - сказал Каррера.

Не пропустите видеообзор матча "Локомотив" - "Спартак". | http://soccernews.ru

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