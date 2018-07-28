Каррера подвёл итоги матча с "Оренбургом"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера дал комментарии после матча первого тура РПЛ против "Оренбурга".

"Ранний гол не повлиял на этот матч. "Оренбург" продолжил играть в обороне, а мы не находили пространства. У нас были моменты, мы не смогли их реализовать, но и не позволили ничего создать сопернику. Победа с минимальным счётом? Я всегда говорю, что буду доволен, если мы сыграем 30 матчей со счётом 1:0" - сказал Каррера.

Не пропустите видеообзор матча "Спартак" - "Оренбург". | http://soccernews.ru