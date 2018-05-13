Каррера подвел итоги сезона для "Спартака"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера оценил выступления своей команды в этом сезоне.
"Сезон был больше негативным. Не взяли Кубок России, упустили серебро и прямую путевку в Лигу Чемпионов. Несмотря на третье место – формально мы в призах – сезон нельзя назвать позитивным. Радует только 18 матчей без поражений. Та серия порадовала. И именно она позволила подняться после неудачного старта и бороться до конца за высокие места.
Это плохой сезон, и я в этом виноват. Вся ответственность на мне. Не ищу алиби. Я должен отвечать и когда все хорошо и когда все плохо. При этом я ни о чем не жалею, потому что сделал все, чтобы поднять "Спартак" как можно выше. Порой что-то получалось, порой – нет.
Что будет дальше? Завтра встреча с руководством, на ней все обсудим. Постараемся заложить фундамент на следующий год.
Два самых памятных матча "Спартака" в этом сезоне? 5:1 с "Севильей" и 0:7 от "Ливерпуля". В этом весь "Спартак", – приводят слова Карреры российские СМИ.
Напомним, что "Спартак" занял третье место в Премьер-лиге, проиграл в полуфинале Кубка России, занял третье место в группе Лиги Чемпионов, а также вылетел в 1/16 финала Лиги Европы. В начале сезона "Спартак" завоевал Суперкубок России.
Не пропустите: Каррера назвал заслуженным поражение "Спартака" от "Динамо". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13