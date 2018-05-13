Каррера подвел итоги сезона для "Спартака"



Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера оценил выступления своей команды в этом сезоне.

"Сезон был больше негативным. Не взяли Кубок России, упустили серебро и прямую путевку в Лигу Чемпионов. Несмотря на третье место – формально мы в призах – сезон нельзя назвать позитивным. Радует только 18 матчей без поражений. Та серия порадовала. И именно она позволила подняться после неудачного старта и бороться до конца за высокие места.

Это плохой сезон, и я в этом виноват. Вся ответственность на мне. Не ищу алиби. Я должен отвечать и когда все хорошо и когда все плохо. При этом я ни о чем не жалею, потому что сделал все, чтобы поднять "Спартак" как можно выше. Порой что-то получалось, порой – нет.

Что будет дальше? Завтра встреча с руководством, на ней все обсудим. Постараемся заложить фундамент на следующий год.

Два самых памятных матча "Спартака" в этом сезоне? 5:1 с "Севильей" и 0:7 от "Ливерпуля". В этом весь "Спартак", – приводят слова Карреры российские СМИ.

Напомним, что "Спартак" занял третье место в Премьер-лиге, проиграл в полуфинале Кубка России, занял третье место в группе Лиги Чемпионов, а также вылетел в 1/16 финала Лиги Европы. В начале сезона "Спартак" завоевал Суперкубок России.

Не пропустите: Каррера назвал заслуженным поражение "Спартака" от "Динамо". | http://soccernews.ru