Каррера подвел итоги встрече тренерского штаба "Спартака" с игроками в Тарасовке

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера подвел итоги встрече тренерского штаба команды с игроками на клубной базе в Тарасовке.

"На встрече в Тарасовке мы прояснили друг с другом многие моменты, и нам остается только засучить рукава и работать с еще большей отдачей, чем раньше. Мы все изначально находимся в одной лодке, мы и дальше будем грести вместе, в одном направлении. Верю, что нам будет и дальше помогать поддержка наших преданных болельщиков, которые никогда не оставляют нас в одиночестве. Forza Spartak!", - цитирует наставника "красно-белых" пресс-служба клуба.

Напомним, "Спартак" надолго потерял своего защитника. | soccernews.ru