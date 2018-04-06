Каррера получил несколько предложений от иностранных клубов

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Каррера получил несколько предложений от иностранных клубов
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что у него есть варианты в других клубах.

"Мой контракт со "Спартаком" действует до лета 2019 года. Пока мы не говорили о его продлении. У меня были предложения от иностранных клубов, но я им отказал. Хочу продолжать работать в "Спартаке" много лет и выигрывать трофеи. Тут все зависит от президента клуба. Сейчас я думаю только о матче с "Анжи" в воскресенье", - приводит слова Карреры ITASportPress.

Напомним, что в прошлом сезоне Каррера привел "Спартак" к чемпионскому титулу.

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