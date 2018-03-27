Каррера получил "Золотую скамью"

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Каррера получил "Золотую скамью"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера получил "Золотую скамью".

Этот приз вручается итальянским наставникам, которые привели свою команду к чемпионству в других странах.

Напомним, что "Спартак" под руководством Карреры выиграл чемпионат России в сезоне 2016/17. Помимо него награду получили Антонио Конте ("Челси", Англия), Карло Анчелотти ("Бавария", Германия), Роберто Бордин ("Шериф", Молдова) и Марко Росси ("Гонвед", Венгрия). 

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