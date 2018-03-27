Каррера получил "Золотую скамью"
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера получил "Золотую скамью".
Этот приз вручается итальянским наставникам, которые привели свою команду к чемпионству в других странах.
Напомним, что "Спартак" под руководством Карреры выиграл чемпионат России в сезоне 2016/17. Помимо него награду получили Антонио Конте ("Челси", Англия), Карло Анчелотти ("Бавария", Германия), Роберто Бордин ("Шериф", Молдова) и Марко Росси ("Гонвед", Венгрия).
Не пропустите: Аллегри признан тренером года в Италии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Дело чести: Бразилия впервые встретится с Германией после унизительного поражения на домашнем ЧМ
-
Впервые на нейтральном: Япония сыграет против Украины
-
Первая победа Кумана: голландцы разгромили сборную Португалии
-
Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018
-
Страна-хозяйка Чемпионата Мира-2026 будет объявлена 13-го июня: осталось всего два претендента
Лента новостей
-
Дружеская встреча старых знакомых: Англия примет Италию на "Уэмбли"
-
Саутгейт: "Уилшер не потерял шансы попасть в заявку сборной Англии на ЧМ-2018"
-
Наставник "Ромы" поделился ожиданиями от противостояния с "Барселоной"
-
Тер Штеген не сыграет с Бразилией
-
Тухель намерен возглавить "Баварию"
-
Ляказетт восстановился после травмы
-
Сборная Нидерландов победила Португалию впервые с 1991 года
-
Чигринский может перебраться в Турцию
-
Мвила может летом покинуть "Сент-Этьен"
-
Дело чести: Бразилия впервые встретится с Германией после унизительного поражения на домашнем ЧМ
-
Батленд будет основным вратарём сборной Англии в матче с Италией
-
"Барселона" может отказаться от трансфера Гризманна
-
Каррера получил "Золотую скамью"
-
Впервые на нейтральном: Япония сыграет против Украины
-
Де Хеа поделился ожиданиями от противостояния с Месси
-
Канчельскис назвал идеального кандидата на пост главного тренера сборной России
-
Венгер хочет, чтобы Уилшер остался в "Арсенале"
-
Болельщик поцеловал Роналду во время матча Португалия - Нидерланды
-
Ромеро поделился мнением о своём положении в "Манчестер Юнайтед"
-
"Рейнджерс" хочет подписать рекордсмена АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|22
|49
|2
|Спартак Москва
|23
|44
|3
|ЦСКА Москва
|22
|41
|4
|Краснодар
|23
|40
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|39
|6
|Уфа
|23
|34
|7
|Арсенал Тула
|23
|32
|8
|Урал
|23
|28
|9
|Рубин
|23
|27
|10
|Ростов
|23
|27
|11
|Ахмат
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Анжи
|23
|23
|14
|Тосно
|23
|23
|15
|Амкар
|22
|22
|16
|СКА Хабаровск
|23
|12