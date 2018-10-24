Каррера попрощался с болельщиками "Спартака"

1 Теги спартак москвамассимо каррера

Каррера попрощался с болельщиками "Спартака"

Массимо Каррера, уволенный с поста главного тренера "Спартака", попрощался с фанатами московского клуба.

"Мне было очень приятно быть частью этой прекрасной Семьи. Я всегда буду помнить каждый момент и навсегда сохраню в своём сердце этой удивительный опыт. 

Я благодарен моим игрокам, что они боролись на моей стороне, и я благодарен моим БОЛЕЛЬЩИКАМ, которые всегда верили в меня. Вы помогли мне почувствовать себя дома. Спасибо!!!" - написал Каррера в своем инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It has been a pleasure for me being part of this beautiful Family. I’ll always remember every single moment and I’ll always keep this extraordinary experience in my heart. I am grateful to my players for fighting by my side and I am grateful to all SUPPORTERS who always believed in me. You made me feel at home. Thank you! . . Мне было очень приятно быть частью этой прекрасной Семьи. Я всегда буду помнить каждый момент и навсегда сохраню в своём сердце этой удивительный опыт. Я благодарен моим игрокам, что они боролись на моей стороне, и я благодарен моим БОЛЕЛЬЩИКАМ, которые всегда верили в меня. Вы помогли мне почувствовать себя дома. Спасибо!!!

Публикация от Massimo Carrera Official (@massimocarrera_official)

Напомним, что в 2017 году Каррера выиграл со "Спартаком" чемпионат и Суперкубок России.

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Невероятное грустное расставания. Спасибо за все, Мистер!

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