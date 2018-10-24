Каррера попрощался с болельщиками "Спартака"

Массимо Каррера, уволенный с поста главного тренера "Спартака", попрощался с фанатами московского клуба.

"Мне было очень приятно быть частью этой прекрасной Семьи. Я всегда буду помнить каждый момент и навсегда сохраню в своём сердце этой удивительный опыт.

Я благодарен моим игрокам, что они боролись на моей стороне, и я благодарен моим БОЛЕЛЬЩИКАМ, которые всегда верили в меня. Вы помогли мне почувствовать себя дома. Спасибо!!!" - написал Каррера в своем инстаграме.

Напомним, что в 2017 году Каррера выиграл со "Спартаком" чемпионат и Суперкубок России.

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