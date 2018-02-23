Каррера: "Порадовало все. Кроме вылета "Спартака" из Лиги Европы"

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Каррера: "Порадовало все. Кроме вылета "Спартака" из Лиги Европы"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал победу своей команды над "Атлетиком" (2:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, которая, впрочем, не позволила ей пробиться в следующий этап из-за поражения в первой встрече (1:3).

"Теперь у нас может быть преимущество в чемпионате над конкурентами. Особенно если будем настраиваться на каждый матч так, как сегодня. Порадовало все. Кроме вылета из турнира. Доказал ли Селихов что он номер 1? Он провел хороший матч. Точка", - приводят слова Карреры российские СМИ.

Не пропустите: Чуда не случилось: "Спартак" победил "Атлетик", но этого не хватило для выхода в 1/8 финала. | http://soccernews.ru

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