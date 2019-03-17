Каррера посетил матч "Локомотив" - "Краснодар"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера посетил матч 20-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Краснодар" (0:0, идет первый тайм).

Итальянского специалиста на матч сопровождают жена Пинни и футбольный агент Марко Трабукки.

Напомним, что Карреру приглашали на матч "Спартак" - "Зенит", но тренер пока не принял решения о посещении матча.

Не пропустите: Представителя Карреры заподозрили в подкупе фанатов "Спартака". | http://soccernews.ru