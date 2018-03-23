Каррера посетил матч Россия - Бразилия

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Каррера посетил матч Россия - Бразилия

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера посетил товарищеский матч между сборными России и Бразилии.

Итальянский специалист смотрел игру с одной из центральных трибун стадиона "Лужники".

 

Маме потом покажет

Публикация от Василий Уткин (@realradioutkin)

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