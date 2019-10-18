Каррера посетит матч "Ювентус" - "Локомотив" в Лиге Чемпионов
Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера анонсировал своё присутствие на матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Ювентусом" и "Локомотивом".
"Во вторник я буду на стадионе. "Локомотив" – хорошая команда с интересными игроками. Они играют в хороший футбол. Я давно не слежу за "Локо", но знаю, что они всегда находятся в числе лидеров РПЛ. Их не стоит недооценивать. Не думаю, что матч будет лёгкой прогулкой для "Ювентуса", - приводит слова Карреры TuttoJuve.
Напомним, что матч "Ювентус" - "Локомотив" состоится 22 октября в 22:00 по московскому времени.
Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года, выиграв с командой чемпионат и Суперкубок России.
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