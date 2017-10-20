Каррера: "После Лиги Чемпионов готовить команду к игре чемпионата сложнее"

Наставник "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал предстоящий матч против "Амкара".

"Лично я матч с "Севильей" уже забыл. Уже на следующий день мы готовились к "Амкару". Конечно, после Лиги Чемпионов готовить команду к игре чемпионата сложнее. Но, я думаю, ребята понимают, что нужно делать" - приводят слова Карреры российские СМИ.

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