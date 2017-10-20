Каррера: "После Лиги Чемпионов готовить команду к игре чемпионата сложнее"

Теги спартак москвамассимо каррера

Каррера: "После Лиги Чемпионов готовить команду к игре чемпионата сложнее"

Наставник "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал предстоящий матч против "Амкара".

"Лично я матч с "Севильей" уже забыл. Уже на следующий день мы готовились к "Амкару". Конечно, после Лиги Чемпионов готовить команду к игре чемпионата сложнее. Но, я думаю, ребята понимают, что нужно делать" - приводят слова Карреры российские СМИ.

Читайте также: Семь игроков "Спартака" не сыграют с "Амкаром". | http://soccernews.ru

комментарии
андрей

они понимают надо догонять зенит

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Битва за лидерство: "Наполи" принимает "Интер"

Битва за лидерство: "Наполи" принимает "Интер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 13 28
2 Локомотив Москва 13 26
3 ЦСКА Москва 13 24
4 Краснодар 13 21
5 Спартак Москва 13 20
6 Урал 13 19
7 Уфа 13 17
8 Рубин 13 17
9 Ахмат 13 17
10 Арсенал Тула 13 17
11 Ростов 13 16
12 Амкар 13 15
13 Динамо Москва 13 13
14 Тосно 13 13
15 СКА Хабаровск 13 11
16 Анжи 13 9
Полная таблица

топ-5 тегов