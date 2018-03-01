Каррера поссорился с двумя игроками "Спартака"

Теги спартак москвамассимо каррераденис глушаковфернандо

Каррера поссорился с двумя игроками "Спартака"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера поссорился с двумя игроками своей команды.

Как сообщают российские СМИ, у наставника "красно-белых" возник конфликт с полузащитниками Денисом Глушаковым и Фернандо.

В частности известно, что капитан "Спартака" недоволен некоторыми решениями Карреры, в связи с чем стороны уже обменялись взаимными претензиями.

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