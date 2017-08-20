Каррера: "Постараемся что-нибудь сделать до конца трансферного окна"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что в ближайшее время защищать ворота команды будет Александр Селихов.

"Выбор вратаря? Сейчас играет Селихов – он первый номер. Поживем, увидим. Мы не можем вратаря менять каждый матч. Никто не будет чувствовать уверенность в действиях вратаря и в построении защиты в целом. Дело в том, что помимо успешной игры – Ребров очень хороший человек. Он знает, что вратарь очень серьезная позиция, и он активно тренируется.

Трансферы в "Спартаке"? Как должно быть? Тренер должен сказать, какие позиции нужно усилить в команде, чтобы повысить качество игры. И, возможно, назвать определенные имена игроков. Это внутренняя работа с клубом. Я не менеджер, как в Англии, я тренер. То, что мне нужно – должно быть согласовано с клубом.

Я считаю, что то, что произошло с Наилем Измайловым – это недопонимание, которые возникло из-за того, что мы плохо говорим на языках друг друга. Мы проясним позицию, и постараемся что-нибудь сделать до конца трансферного окна. Могу ли я уйти как Конте? Нет, я бы никогда так не поступил. Я уважаю свою организацию, команду, которая доверила мне должность главного тренера. Я работаю в интересах клуба и не могу так говорить. Не могу ставить ультиматумы, я бы так не сделал", - сказал Каррера в эфире программы "После футбола".

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