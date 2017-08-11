Каррера: "Потеря Тимофеева - это очень неприятно"

Наставник "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопрос о возможном трансфере для замены травмированного Артема Тимофеева.

"Я не говорю о трансферах! Хотите обсудить это - обращайтесь к руководству. Потеря Тимофеева - это очень неприятно, тем более он россиянин. Будем что-нибудь придумывать" - приводят слова Карреры российские СМИ.

Напомним, что завтра "Спартаку" предстоит сыграть против ЦСКА.

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