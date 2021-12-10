Каррера поздравил "Спартак" с выходом в плей-офф Лиги Европы

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Каррера поздравил "Спартак" с выходом в плей-офф Лиги Европы

Фото инстаграм Массимо Карреры

Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера отреагировал на успех "красно-белых" в групповом этапе Лиги Европы.

Напомним, что российская команда сенсационно финишировала на первом месте в квартете с "Наполи", "Лестером" и "Легией".

"Очень рад выходу "Спартака" в плей-офф Лиги Европы, особенно из такой сложной группы с "Наполи" и "Лестером". Поздравляю игроков, клуб и всех болельщиков "Спартака"! Вперёд, "Спартак"!" - написал итальянец в инстаграме.

57-летний Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года и взял с командой два трофея.

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