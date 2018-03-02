Каррера предлагает ввести в Серии А лимит на легионеров

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Каррера предлагает ввести в Серии А лимит на легионеров

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера предлагает ввести в итальянской Серии А лимит на легионеров.

"В РФПЛ действует лимит на легионеров. В России следят за своими игроками. Со временем нечто подобное можно сделать и в Италии. Это могло бы стать важным шагом для сборной - дало бы возможность расти молодым игрокам. У тренера было бы больше материала, который в будущем позволил бы Италии стать такой же сильной, какой она была прежде" - приводит слова Карреры Tuttomercatoweb.

Отметим, что в чемпионате России сейчас действует лимит по схеме "5 россиян + 6 легионеров".  

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